قرعة_الأبطال – هذا ما حدث في آخر مرة واجه فيها صلاح جاريث بيل

لن يكون جاريث بيل لاعب ريال مدريد مرحبا بخبر ملاقاة فريقه لروما في دور الـ16 لدوري الأبطال نظرا لتكرار مواجهته مع محمد صلاح.

بيل لا يملك ذكريات جيدة مع صلاح حينما كان الأول في أوج تألقه مع توتنام والمصري في موسم رائع مع بازل.

#قرعة_الأبطال - روما وريال مدريد.. ليست المواجهة الأولى لصلاح ضد بينيتث

ففي الدوري الأوروبي موسم 2012/2013 تواجه الفريقان في ربع النهائي ليتعادلا في الذهاب 2-2 في وايت هارت لين.

صلاح لم يسجل أو يصنع في تلك المباراة.. إلا أنه كان له لقطة رائعة مع جاريث بيل خلال اللقاء.

أما في الإياب بسانت جاكوبس بارك.. سجل صلاح هدف تعادل بازل الأول في المباراة التي انتهت 2-2 وفاز بازل في النهاية بركلات الترجيح ليمر إلى نصف النهائي حيث واجه تشيلسي.