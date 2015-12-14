صور|عمال غزل شبين يدخلون في إضراب عن العمل

أشتعلت من جديد أزمة عمال شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج البالغ عددهم نحو 3500 عامل وإداري بعد توقف كامل المصانع وأنضمام الورديات الثلاث في الاضراب الشامل عن العمل الذي بدأته الوردية الصباحية صباح السبت الماضي على خلفية الاعتداء على عدد من العمال في الوقفة التي نظموها السبت الماضي.

ورفع العمال العديد من المطالب كشرط أساسي للعودة للعمل على رأسها استبعاد عاطف عبد الستار واسامة خلاف من أدارة الشركة وكذلك إستبعاد مصطفى مقشط مدير عام الأمن وأحالته الى التحقيق نظرا لما بدر منه تجاه العمال في وقفة السبت الماضي بالاضافة الى المطالب بصرف العلاوة الإجتماعية المقررة من الدولة باثر رجعي أبتداءا من يوليو الماضي وكذلك صرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرف منذ أكتوبر الماضي بالاضافة الى صرف أسهم اتحاد المساهمين وهي نسبة العمال في أسهم الشركة بالاضافة الى رجوع كافة عمال الأمن الذين تم إصدار قرارات تعسفية بنقلهم من الأنتاج وأستبعاد كافة المعينين بالمحسوبية والواسطة وأعطاء الدرجات المالية للدفعة التي تم تحويلها.