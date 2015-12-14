أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكشف عن - متى يقدم بيسيرو تقريره عن الصفقات التي يحتاجها الأهلي

Google+ Print
الكشف عن - متى يقدم بيسيرو تقريره عن الصفقات التي يحتاجها الأهلي الكشف عن - متى يقدم بيسيرو تقريره عن الصفقات التي يحتاجها الأهلي

بدأت إدارة الزمالك تحركاتها سريعا لدعم مركز الظهير الأيسر بعد طلب البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وانفرد FilGoal.com بالكشف عن الطلب الأول من باكيتا لإدارة الزمالك. ( اقرأ التفاصيل )

ويعقد مسؤولو الزمالك جلسة خاصة مع مصطفى كالوشا الظهير الأيسر لغزل المحلة خلال الأسبوع المقبل، من أجل الاتفاق على انتقاله للبيت الأبيض خلال انتقالات يناير المقبل.

وتعد الجلسة هي الثانية بين مسؤولي الزمالك وكالوشا لحسم ارتدائه للقميص الأبيض.

ويمتلك الزمالك الثنائي محمد عادل جمعة وشريف علاء في مركز الظهير الأيسر، مع إجادة حمادة طلبة للعب في هذا المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع