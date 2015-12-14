الكشف عن - متى يقدم بيسيرو تقريره عن الصفقات التي يحتاجها الأهلي

بدأت إدارة الزمالك تحركاتها سريعا لدعم مركز الظهير الأيسر بعد طلب البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وانفرد FilGoal.com بالكشف عن الطلب الأول من باكيتا لإدارة الزمالك. ( اقرأ التفاصيل )

ويعقد مسؤولو الزمالك جلسة خاصة مع مصطفى كالوشا الظهير الأيسر لغزل المحلة خلال الأسبوع المقبل، من أجل الاتفاق على انتقاله للبيت الأبيض خلال انتقالات يناير المقبل.

وتعد الجلسة هي الثانية بين مسؤولي الزمالك وكالوشا لحسم ارتدائه للقميص الأبيض.

ويمتلك الزمالك الثنائي محمد عادل جمعة وشريف علاء في مركز الظهير الأيسر، مع إجادة حمادة طلبة للعب في هذا المركز.