أضرار فقر الدم على النساء فى فترة الحمل

فقر الدم عند النساء

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فقر الدم من الأمراض المنتشرة، وغالبا ما ترجع أسباب الإصابة بفقر الدم لعوامل سوء التغذية أو عدم كفاءة التمثيل الغذائى.>على الرغم من الآثار السلبية الناتجة عن الإصابة بفقر الدم، إلا أن خطورة التعرض لفقر الدم تتضاعف بصورة كبيرة بين النساء تحديدا، فى مراحل معينة من حياتهن.

فى السطور التالية يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا الآثار السلبية المترتبة على الإصابة بفقر الدم لدى النساء فى فترة الحمل تحديدا.

تأثير فقر الدم على الحمل

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خطورة فقر الدم فى الحمل

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>تتعرض المرأة للإصابة بفقر الدم أثناء فترة الحمل، نتيجة لعدة عوامل منها زيادة أعراض القىء أو عدم حصولها على النسبة الكافية واللازمة من عنصرى حمض الفوليك والحديد، والذى يستنزف جسم المرأة نسب عالية منهما فى تلك المرحلة.>من أهم المخاطر التى تتعرض لها المرأة فى فترة الحمل نتيجة لإصابتها بفقر الدم، هى ما يوضحه عطية أبو النجا فى النقاط التالية وهى:

- نقص وزن الطفل لحظة الولادة.

>- زيادة فرص التعرض لاكتئاب ما بعد الولادة.

>- تعرض المرأة لخطورة النزيف اثناء الولادة وضرورة توافر أكياس الدم بشكل احتياطى قبل العملية.

>- ولادة طفل مصاب بفقر الدم.

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