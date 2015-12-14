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تنظيم داعش يعدم شخصين فى سرت بتهمة ممارسة السحر والتجسس

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تنظيم داعش يعدم شخصين فى سرت بتهمة ممارسة السحر والتجسس تنظيم داعش يعدم شخصين فى سرت بتهمة ممارسة السحر والتجسس

>اقدم تنظيم داعش على إعدام إمراة ورجل فى مدينة سرت الليبية الخاضعة لسيطرته بعدما إتهم المرأة بممارسة "السحر والشعوذة" والرجل بالتجسس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية القريبة من المعترف بها دوليا فى الشرق نقلا عن شهود عيان فى سرت (450 كلم شرق طرابلس) ان التنظيم "قتل امرأة تحمل الجنسية المغربية ورجلا يحمل الجنسية الفلسطينية، كما قام بقطع يد آخر ليبي، تنفيذا لأحكام قصاص" الاحد.

واوضح هؤلاء ان "التنظيم قطع رأس المرأة بالسيف وسط ساحة عامة فى المدينة بعد اتهامها بالسحر والشعوذة، وفى السياق نفسه قام التنظيم بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق رجل فلسطينى الجنسية بتهمة الجاسوسية"، كما "قطع يد ليبى لإتهامه بالسرقة".
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مصر 365

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