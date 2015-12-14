بالصور.. تشييع جثمان شهيد سيناء فى بورسعيد وسط هتفات "تحيا مصر"

شيعت منذ قليل جنازة الشهيد محمد صبرى عبد العال 21 سنة، والمجند بالجيش الثانى الميدانى بسيناء، من مسجد عبد الرحمن لطفى بحى الشرق ، والذى لقى مصرعة إثر قيام جماعة إرهابية بإطلاق الرصاص عليه أثناء قيامه بتأمين كمين من خروبة بسيناء، وهتف المشيعون "تحيا مصر ويسقط الإرهاب".

وحضر صلاة الجنازة المحافظ اللواء مجدى نصر الدين أمين، واللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، ولفيف من قيادات الجيش الثانى الميدانى بسيناء، حيث قدم المشاركين تقديم واجب العزاء لوالد الشهيد وسط حالة من الحزن البكاء لأسرة الشهيد.



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