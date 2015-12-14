أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تشييع جثمان شهيد سيناء فى بورسعيد وسط هتفات "تحيا مصر"

Google+ Print
بالصور.. تشييع جثمان شهيد سيناء فى بورسعيد وسط هتفات "تحيا مصر" بالصور.. تشييع جثمان شهيد سيناء فى بورسعيد وسط هتفات "تحيا مصر"
شيعت منذ قليل جنازة الشهيد محمد صبرى عبد العال 21 سنة، والمجند بالجيش الثانى الميدانى بسيناء، من مسجد عبد الرحمن لطفى بحى الشرق ، والذى لقى مصرعة إثر قيام جماعة إرهابية بإطلاق الرصاص عليه أثناء قيامه بتأمين كمين من خروبة بسيناء، وهتف المشيعون "تحيا ويسقط الإرهاب".

وحضر صلاة الجنازة المحافظ اللواء مجدى نصر الدين أمين، واللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، ولفيف من قيادات الجيش الثانى الميدانى بسيناء، حيث قدم المشاركين تقديم واجب العزاء لوالد الشهيد وسط حالة من الحزن البكاء لأسرة الشهيد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية