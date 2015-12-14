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«الصحة»خطة متكاملة لرفع كفاءة 28 قسما للحروق على مستوى الجمهورية

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«الصحة»خطة متكاملة لرفع كفاءة 28 قسما للحروق على مستوى الجمهورية «الصحة»خطة متكاملة لرفع كفاءة 28 قسما للحروق على مستوى الجمهورية

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعداد خطة متكاملة لرفع كفاءة 28 قسم حروق موزعة جغرافيا لتغطي أنحاء الجمهورية ،وذلك لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين.
> وأشارت الوزارة إلى إجراء حصر لجميع أسرة الحروق بمستشفيات الجمهورية ، حيث بلغ عدد أقسام الحروق على مستوى الجمهورية 59 قسم، وقد تم البدء في المرور الميداني على هذه المستشفيات للوقوف على مدي جاهزيتها من حيث التجهيزات الطبية والقوي البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية والحالة الإنشائية لهذه الأقسام.

و تم تشكيل لجنة للحروق مكونة من استشاري الحروق والتجميل بالوزارة وبالتعاون مع الجامعات المصرية ، بالإضافة إلى وضع بروتوكول فني إداري للعمل بهذه الأقسام وتم اعتماده من جامعة القاهرة .

وتم عمل خطة للتوسع في أسرة الرعاية المركزة الخاصة بأقسام الحروق وتجهيزها لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الأقسام ، إضافة إلى وضع خطة تدريب للعمل بهذه الأقسام للأطباء والتمريض بهدف رفع كفاءة القائمين على تقديم الخدمة.

 

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