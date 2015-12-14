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الريموت والهاتف ولوحة الكمبيوتر.. أماكن متخطرش على بالك مصدر للجراثيم

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الريموت والهاتف ولوحة الكمبيوتر.. أماكن متخطرش على بالك مصدر للجراثيم الريموت والهاتف ولوحة الكمبيوتر.. أماكن متخطرش على بالك مصدر للجراثيم
الجراثيم فى جميع الأماكن بمنزلك، حقيقة صادمة لا يعلمها الكثيرون، قد تتسبب فى إصابتك بالأمراض.

ووفقا لموقع webMd الأمريكى، أن هناك الكثير من الجراثيم فى منزلك قد تحيط بك فى أماكن لا تخطر ببالك، كالهواتف المحمولة والطاولات الصغيرة وريموت التليفزيون، ولوحة مفاتيح الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ومقابض الأبواب ومفاتيح ومصابيح الإنارة، وتعد هذه الأماكن مصدرا خصبا للجراثيم، والتى قد تتسبب فى الإصابة بالأمراض.

حسبما جاء فى التقرير، أنه من الضرورى تنظيف هذه الأشياء عن طريق قطعة من القماش أو مناديل مطهرة، والقيام بتطهيرها مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل، أما بالنسبة للوحة المفاتيح فلابد من تنفضيها وإفراغ الأتربة والفضلات المتراكمة بها، حتى لا تتكاثر بها الجراثيم وتؤثر على الصحة.

لذا من الضرورى عند وجود أى أتربة سواء بالهاتف المحمول أو بلوحة المفاتيح الخاصة بجهازك والريموت كنترول المخصص للتلفزيون والهاتف، تنظيفها على الفور، ومن الضرورى تنظفيها يوميا من خلال مناديل مطهرة حتى لا تكون مصدرا خصبا لتراكم البكتيريا والجراثيم.
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