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تفتتح معرضا لـ«الاقتصاد المنزلي»ضمن الأنشطة الطلابية بالمنيا

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تفتتح معرضا لـ«الاقتصاد المنزلي»ضمن الأنشطة الطلابية بالمنيا تفتتح معرضا لـ«الاقتصاد المنزلي»ضمن الأنشطة الطلابية بالمنيا

أرشيفية

افتتح رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التعليم في المنيا، معرضا للاقتصاد المنزلي، بمدرسة الحديثة بنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية، وذلك في إطار حرص الإدارات التعليمية على تفعيل الأنشطة الطلابية وتنمية قدرات الطلاب.

وحضر الافتتاح، عمر العدوي وكيل مديرية التعليم، وعبدالنعيم أبوزيد مدير عام إدارة المنيا التعليمية، والدكتور علي عبدالسلام مدير المتابعة الفنية بالمديرية، وشعبان محمد موجة أول الاقتصاد المنزلي.

وتضمن المعرض بعض المصنوعات الفنية والمشغولات المتنوعة، ونتائج للعام الجديد 2016.

وأشاد وكيل وزارة التعليم والحضور بالمشغولات التي صنعها الطلاب كما أبدوا إعجابهم بنتائج العام الجديد، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام ودعم الأنشطة الطلابية بالمدارس.

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