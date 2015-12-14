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محافظ الأقصر يعتمد مواعيد امتحانات النقل والشهادات بمراحلها المختلفة

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محافظ الأقصر يعتمد مواعيد امتحانات النقل والشهادات بمراحلها المختلفة محافظ الأقصر يعتمد مواعيد امتحانات النقل والشهادات بمراحلها المختلفة

محافظ الأقصر – محمد بدر

اعتمد محمد بدر، محافظ الأقصر، مواعيد امتحانات النقل والشهادات (ما عدا شهادة الثانوية العامة)، للفصل الدراسي الأول، لتبدأ يوم 11 يناير، وتنتهى يوم 27 من نفس الشهر.
> وقال طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى تبدأ فى 11 من يناير، وتنتهى امتحانات الأول والثانى والثالث يوم 13 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس يوم 13 يناير، على أن تنتهي يوم 17 يناير، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية يوم 20 يناير وتنتهى يوم 27.
> وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى عام ومهنى فى 11 من يناير، وتنتهى يوم 17 يناير، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية يوم 21 يناير، وتنتهى يوم 28 يناير.

كما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى بأنواعه فى 13 يناير، وتنتهى يوم 27 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى يوم 14 وتنتهى يوم 28 يناير.

 

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