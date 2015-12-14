ماذا قال النجم العالمي جاك جلينهال عن مهرجان دبي السينمائي

عبر النجم العالمي «جاك جيلنهال» والمرشح للأوسكار، والفائز بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون (بافتا)، عن سعادته بالمشاركة في حوارات الدورة الـ12 من «مهرجان دبي السينمائي الدولي». كما اعتبر أن جائزة «نجم العام» التي ستقدم له تقديراً لإنجازاته في السينما هي جائزة مهمة بالنسبة له.

جاك جيلنهال على خشبة مسرح الجميرة

وسيقف جاك جيلنهال على خشبة مسرح سوق مدينة جميرا، يوم الأربعاء 16 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً. وسيقدم هذا الحدث المميز فرصة لجمهور «مهرجان دبي السينمائي الدولي»؛ للاطلاع على مسيرته الفنية وحياته وأفلامه الرائعة، كما سيشمل جلسة مفتوحة تتيح للجمهور توجيه أسئلتهم للنجم ليردّ عليها.