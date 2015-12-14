ماذا تفعل Kristen Stewart في أكثر الأماكن رعباً في عُمان؟

الهوليوودية Kristen Stewart تعمل على تصوير فيلم رعب في سلطنة عُمان!

الأمر مألوف بالنسبة إلى النجمة التي تعتبر أول أمريكية نالت César Award عن فئة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم Clouds of Sils Maria، بما أنها اكتسبت شهرتها من قصة حبّها الكبير لمصّاص دماء في فيلم Twilight، الذي حقق أكثر من 3.3 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.

فلماذا سلطنة عمان؟ على ما يبدو، إنها مرعبة..

فقد شملت ناشيونال جيوغرافيك في أبريل/ نيسان الماضي، ضمن تقرير لها عن الأماكن الأكثر رعباً في العالم، محافظة بهلاء العُمانية، بالنظر إلى كونها عبارة عن صحراء وتحتلّ المرتبة الخامسة في الفئة المذكورة؛ وهي المكوّنة من بساتين نخيل وبيوت حجرية مهجورة. ويُقال إنها موطن للجن والأرواح الشريرة، مع أن المنطقة تملك قيمة تاريخية وثقافية كبيرة جداً.

وصلت Kristen Stewart إلى سلطنة عُمان يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول بصحبة طاقم فيلمها الأخير Personal Shopper، الذي يُخرجه الفرنسي Olivier Assayas، عن قصة شبح، على هامش عالم الموضة. وقد تمّ تصوير مشاهد منه في بريطانيا، وتشيكيا، وفرنسا، وبريطانيا. وقد اختيرت منطقة نزوى، بالإضافة إلى بهلاء لتصوير مشاهد إضافية من الفيلم، الذي من المقرّر أن يصدر في عام 2016.

وانتشرت مجموعة من الصور للنجمة العالمية Kristen Stewart في الصحراء مع طاقم الفيلم، بعد اكتمال عدد نجوم العمل في السلطنة.

في سياق الأزياء والموضة، تنشط Stewart ، إذ اختارها Karl Lagerfeld لتؤدّي دور Coco Chanel في فيلمه الجديد الذي يُقدّمه قريباً عن حياة مؤسسة دار Chanel الماركة الأشهر في العالم.