بالفيديو المخرج محمد خان يوقف أحد اللقاءات الصحفية ويغادر المكان والسبب؟

شعر المخرج المصري محمد خان باستياء من حوار صحفي؛ يجريه معه مراسل أحد البرامج التلفزيونية المنوعة الخاصة بأخبار المشاهير، وذلك بسبب المصور الذي قام بتعديل الكاميرا، وتأخر بإجراء الحوار الأمر الذي جعل المخرج محمد خان يغادر الحوار بطريقة عصبية، لفتت نظر جميع الموجودين بالقاعة، حتى أنه وصل الأمر لحد الملاسنة بينه وبين المصور الذي استاء من تصرف المخرج، الذي اعتبره ابن مهنة، ويجب أن يقدر ظروف العمل وأخذ الكادر.

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