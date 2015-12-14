علا غانم: ضبطت زوجي يخونني في غرفة نومي وهكذا أهينت أمومتي أمام بناتي

القاهرة_مروة عبد الفضيل

وصفت الفنانة علا غانم زميلتها اللبنانية سيرين عبد النور بأنها أكثر أنوثة من مايا دياب، وقالت إنها فضلت العمل مع كريم عبد العزيز على العمل مع أحمد عز لأنها تشعر أن كريم يشبهها في شقاوتها في أدوارها، كما تطرقت للحديث عن حياتها الخاصة وحكاية ضبطها لزوجها في غرفة نومها مع امرأة أخرى.

تصريحات علا جاءت خلال حلولها ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج " 100 سؤال"، حيث تحدثت عن زملائها في الوسط الفني مؤكدة أن سيرين أنعم من مايا دياب، وعندما سألتها مايا عما إذا كان ترى جمال مايا شبيهاً بجمال ريهانا أو بيونسيه، ضحكت علا ساخرة :"بيونسيه وريهانا مش مايا خالص"، لكنها عادت وأكدت أن جمال مايا يعجبها.

وقالت علا إنها تفضّل العمل مع المخرج خالد يوسف على إيناس الدغيدي، قائلة إنها تحب أفلامه وتمنت كثيراً العمل معه، كما فضّلت علا الفنان تامر حسني على محمد فؤاد لناحية نجاحه كمغن في التمثيل، علماً بأن محمد فؤاد كان أول من قدمها للجمهور من خلال فيديو كليب"هنساك" وظهرت فيه علا كفتاة موديل.

وكشفت علا عن عدم اكتمال المشاريع الفنية بينها وبين المنتج محمد السبكي لاختلافهما على الأجر، وقالت بأنّ السبكي يدفع أجوراً بسيطة في حين أن أجرها كبير جداً.

وعن النجم الذي يستحق العالمية في رأيها اختارت علا الفنان محمد رمضان لأنه مجتهد ولديه كاريزما وملامحه مصرية أصيلة.

على النطاق الشخصي تحدثت علا عن فترة زواجها من رجل يدعى أحمد المسلمي، قائلة إنها كانت فترة سيئة في حياتها لا تحب الحديث عنها، وكشفت خلال الحلقة عن تعرضها للخيانة منه حيث ضبطته في غرفة نومها يخونها مع امرأة.

وعن ردة فعلها قالت إنها صمتت وإنها لم تصب بصدمة، بل تركت البيت لأنها كانت ترى أن تركيبة هذا الرجل السيء الذي عانت منه على مدار سبعة أشهر لا يجدي إلا أن لا تتوقع منه الخيانة.

وأعربت عن أسفها لشديد لأنه ضربها أمام بناتها قائلة إنها وقتها لم تفكر في شيء سوى بهن وبشكلها أمامهن، متسائلة "كيف تكون هي الأمان بالنسبة لهن وتهان وتكسر أمومتها أمامهن"، وقالت إنها بعد هذا الموقف قررت طلب الطلاق الذي ظلت تفكر فيه بعد شهر واحد من زواجها منه.

واعتذرت علا من الراقصة دينا بعدما تحدثت عن عمرها في لقاء سابق، ساخرة من إعلان دينا أن عمرها 42 سنة، كما تحدثت عن اعمار زميلات لها، وقالت إنهن بعمر والدتها لكنهن يرفضن لعب دور والدتها.