عبادي الجوهر في ألبوم صور من الحكايات والذكريات النادرة

الفنان عبادي الجوهر من مواليد جدة بتاريخ 1-7-1372هـ - 17 مارس (آذار) 1953 م، له شقيق واحد أكبر منه هو عبد الرحمن الذي توفّي في القاهرة إثر سكتة قلبية بتاريخ 31-12-2006م، بعد رحيل زوجته بحوالي شهرين ونصف، والتي توفّيت بتاريخ 13 أكتوبر 2006م (21 رمضان 1427هـ). له ابنتان هما سارة ومي، والأخيرة تزوّجت وأنجبت أول أحفاده مالك.

بدأ الفنان عبادي الجوهر رحلته الفنية عام 1968م، وذلك عندما قدّم أول أغنياته في أسطوانة بعنوان «يا غزال» وضمّت ثلاث أغنيات هي: «يا غزال، يا حلاوة» من كلمات لطفي زيني، و«تطورتم مع الدنيا» من كلمات حجاب بن نحيت وجميعها من ألحان طلال مداح. وكان عمره في ذلك الوقت 14 سنة.

شارك الفنان عبادي الجوهر في حفل ساهر مع الفنانة هيام يونس، وذلك في عام 1969م في بيروت. وكانت هذه أول سفرة ليسجّل مجموعة أغنيات منها أغنية «ياغزال». وكان ذلك باستوديو بعلبك.

حظِيَ الفنان عبادي الجوهر بالعديد من الألقاب، أبرزها «سفير الحزن»، «موسيقار الجزيرة»، «أخطبوط العود». والأخير أطلقه عليه الفنان طلال مداح عندما شاهده وهو صبي يعزف على العود بتميّز أبهره وأبهر كل من سمعه وقتها.

غنّى من كلمات معظم الشعراء الخليجيين، ومن أبرزهم: الأمير خالد الفيصل، الأمير بدر بن عبد المحسن، الأمير فيصل بن يزيد، الأمير سعود بن عبد الله، الأمير محمد العبد الله الفيصل، الأمير ممدوح بن سعود، الأمير خالد بن يزيد، الأمير نواف بن فيصل، الأمير فهد بن محمد والأمير عبد الرحمن بن مساعد. والأخير هو صاحب نصيب الأسد في غناء عبادي لكلماته. بالإضافة إلى الشعراء ابراهيم خفاجي وفائق عبد الجليل وطلال الرشيد وسعود سالم وعبد الرحمن حجازي وسعود شربتلي ومحمد بن عبود العمودي والشاعرة غدير. وعلى صعيد الألحان، فقد غنّى عبادي لعدد من الملحنين، منهم عمر كدرس وسامي إحسان (رحمهما الله) وجميل محمود وسراج عمر وطلال باغر ومحمد المغيص.

غنّى من ألحان عبادي الجوهر كل من طلال مداح، نجاة الصغيرة، عبد الله رشاد، سميرة سعيد، أصالة نصري، رجاء بلمليح، أسيل عمران، أسماء المنور، محمد الجوهر، عباس ابراهيم، ذكرى، محمد الحلو، أحلام وأروى. ونعرض ألبوم صور نادرة للفنان عبادي الجوهر تروي الكثير من الذكريات.

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