بسبب شقيقتها كاريس بشّار تعود إلى دمشق

بدأت النجمة والممثلة السورية كاريس بشّار تصوير مشاهدها في مسلسل «خاتون»، بشخصية «زمرد»، التي ستخوض مشاجرات عنيفة مع شخصية «نعمت»، التي تجسدها الفنانة كاريس بشار التي بدأت اليوم بتصوير مشاهدها، علماً أن بشّار غابت عن التصوير في دمشق منذ مسلسل «خواتم» في عام 2014.

و«زمرد» هي ابنة الزعيم وطليقة «عكّاش»، والتي تحاول منع «نعمت» من التلاعب بأختها «خاتون» لفرط عقد العائلة في سبيل الزعامة، في خط درامي يحمل دلالة خاصة على معنى الوحدة داخل البيت الواحد، ستبرزها بشّار بأدواتها التمثيلية التي تتميز بها.

وكانت انتهت الفنّانة السورية أخيراً من تصوير دورها في «شكراً على النسان» من تأليف إياد أبو الشامات، وإخراج الليث حجّو، ومن بطولتها إلى جانب باسم ياخور وآخرين. وذلك ضمن «خماسيات الغرام» الجزء الثالث من «أهل الغرام».