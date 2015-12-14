أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

منة شلبي تكشف حقيقة زواجها

Google+ Print

الإثنين 14-12-2015 04:26

عبرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بالنجاح، الذي حققه فيلم «نوارة» في العرض الأول في مهرجان دبي السينمائي بدورته الـ12، وقالت بتصريح خاص لموقع «سيدتي نت» بأن اختيار العرض الأول للفيلم بمهرجان دبي السينمائي أمر يسرها؛ كون المهرجان يعتبر من أهم المهرجانات العربية والعالمية.

نوارة فتاة بسيطة وهذا ماشدني لها
عن شخصية نوارة قالت هي فتاة بسيطة، تعيش بحارة شعبية تتعرض للعديد من المواقف الصعبة فى حياتها الشخصية، وتدخل في مواجهات حادة مع أهلها ومجتمعها. وتابعت شلبي: تعتبر هذه المرة الأولى التي أجسد فيها الدور الشعبي، فأغلب الأدوار التي قدمتها كانت تدور فى إطار الفتاة الرومانسية أو الاجتماعية، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
حارة اليهود عطل نوارة
قالت منة إن تصوير فيلم «نوارة» كان يتزامن مع تصوير دورها في المسلسل الاجتماعي «حارة اليهود»، العمل الذي اضطرها لتوقيف تصوير فيلم «نوارة» لتنتهي من المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي .
الزواج قسمة ونصيب
وعن خبر زواجها الذي انتشر في الآونة الأخيرة قالت منة: ببساطة الزواج قسمة ونصيب، وعندما يأتي هذا النصيب سأعلنه للعلن، ولا يوجد شيء أخفيه، فأنا دائماً أشارك جمهوري بكل شيء يفرحني أو يحزنني.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي