منة شلبي تكشف حقيقة زواجها

عبرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بالنجاح، الذي حققه فيلم «نوارة» في العرض الأول في مهرجان دبي السينمائي بدورته الـ12، وقالت بتصريح خاص لموقع «سيدتي نت» بأن اختيار العرض الأول للفيلم بمهرجان دبي السينمائي أمر يسرها؛ كون المهرجان يعتبر من أهم المهرجانات العربية والعالمية.

نوارة فتاة بسيطة وهذا ماشدني لها

عن شخصية نوارة قالت هي فتاة بسيطة، تعيش بحارة شعبية تتعرض للعديد من المواقف الصعبة فى حياتها الشخصية، وتدخل في مواجهات حادة مع أهلها ومجتمعها. وتابعت شلبي: تعتبر هذه المرة الأولى التي أجسد فيها الدور الشعبي، فأغلب الأدوار التي قدمتها كانت تدور فى إطار الفتاة الرومانسية أو الاجتماعية، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

حارة اليهود عطل نوارة

قالت منة إن تصوير فيلم «نوارة» كان يتزامن مع تصوير دورها في المسلسل الاجتماعي «حارة اليهود»، العمل الذي اضطرها لتوقيف تصوير فيلم «نوارة» لتنتهي من المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي .

الزواج قسمة ونصيب

وعن خبر زواجها الذي انتشر في الآونة الأخيرة قالت منة: ببساطة الزواج قسمة ونصيب، وعندما يأتي هذا النصيب سأعلنه للعلن، ولا يوجد شيء أخفيه، فأنا دائماً أشارك جمهوري بكل شيء يفرحني أو يحزنني.

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