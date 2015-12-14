«الأمن العام» : ضبط 64 قطعة سلاح و174 قضية مخدرات و48 هارب خلال 24 ساعة

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، خلال يوم 12 الجارى، من ضبط 64 قطعة سلاح نارى، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية،122 قطعة سلاح أبيض، 174 قضية مخدرات، 4 تشكيلات عصابية، متهم لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 48 هارب من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا وتنفيذ 28172 حكم قضائى متنوع، إعادة 10 سيارات مُبلغ بسرقتها، 339 دراجة نارية مخالفة.

وقام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط عدد ( 64 ) قطعة سلاح نارى عبارة عن:

> ( 7 ) بندقية آلية .

> ( 11 ) بندقية خرطوش .

> ( 10 ) طبنجة .

> ( 36 ) فرد محلى الصنع .

> ( 132 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

> ( 122 ) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية: ضبط ( ورشة ) .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط ( 174 ) قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتى:

> كمية من مخدر البانجو وزنت ( 21,420 كيلو جرام ) .

> كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 9,509 كيلو جرام ) .

> كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 941 جرام ) .

> كمية من مخدر الماكس فورت وزنت ( 50 جرام ) .

> ( 12009 ) قرص مخدر .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط ( 4 ) تشكيلات عصابية ضموا ( 23 ) متهمين إرتكبوا (23) حادث سرقة متنوعة .

فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والهاربين من السجون : ضبط ( 44 ) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ، ( 4 ) مراقبين هاربين .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه : ضبط ( عاطل ) لقيامه بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزته (قطعة سلاح أبيض ) .

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ ( 28172 ) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى:

> ( 260 ) حكم جناية .

> ( 13083 ) حكم حبس جزئى .

> ( 2658 ) حكم حبس مستأنف .

> ( 9006 ) حكم غرامة .

> ( 3165 ) حكم مخالفة .

> فى مجال ضبط الدراجات البخارية المخالفة : ضبط ( 339 ) دراجة بخارية مخالفة .

> فى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها : ضبط (10) سيارات مُبلغ بسرقتها .

> تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية .