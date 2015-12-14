تأجيل محاكمة 9 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بحلوان لـ3 يناير لسماع الشهود

قررت الدائرة الخامسة عشرة إرهاب، برئاسة المستشار فتحى بيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد، تأجيل جلسة محاكمة 9 متهمين من بينهم 8 هاربين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها بمواد مفرقعات وتصنيعها لاستخدامها فى تظاهرات مؤيدة لتوجيهات الجماعة الإرهابية، لجلسة 3 يناير المقبل لسماع الشهود.

والمتهمون هم محمود عاطف عبد الناصر محمد "محبوس"، 18 سنة، طالب، ومصطفى يونس محمد يونس، 26 سنة، فنى شبكات، وشهرته أبو حمزة، وسهيل عادل عبد الله محمود، 19 سنة، عامل، وأيمن محمد أحمد، 20 سنة، وعبد الله أحمد بادى، 20 سنة، وأحمد محمد سعودى، 18 سنة، وزياد أحمد مجدى، 18 سنة، وأحمد محمد أشرف، 19 سنة، وضياء محمد حسن 20 سنة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين فى 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بقوة على النحو المبين بالتحقيقات.

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