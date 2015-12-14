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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الباتيه والتلاعب بتاريخ الصلاحية فى كرداسة

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حذر جهاز حماية المستهلك، جموع المواطنين من التعامل مع المنافذ، التى تبيع منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه ورد للجهاز عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، من أحد المستهلكين، رسالة بيانها، وجود منتج باتيه، فى حين أنه مدون عليه أن تاريخ الانتاج 12/12/2015 ومدة صلاحيته اسبوع.

وأوضح يعقوب، أنه تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز لجمع المعلومات، وأسفر عن ضبط المنتج بأحد الاكشاك بميدان بن سندر، وتحرر محضر بالإجراءات، وتم التحفظ على المنتج، باستكمال إجراءات التحرى أسفرت المعلومات أن المنتج يتم تصنيعه لدى أحد المصانع المهجورة بمنطقة كرداسة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة والإدارة العامة، لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، وتوجيه حملة مشتركة مع مأمورى الضبط القضائى بإدارة التحريات بالجهاز، استهدفت الحملة مصنع المصطفى للصناعات الغذائية فايف دايز للصناعات الغذائية ( 5 DAYs ).

بالتفتيش، تم ضبط عدد 18 ألف قطعة باتيه وكرواسون، بنكهات مختلفة مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق هو 14/12/2015، في حين أن تاريخ ضبط الواقعة 13/12/2015 ، كما تم إعدام كميات كبيرة من الباتيه والكرواسون الغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم إعدام أيضا كميات من مستلزمات الإنتاج مثل الشيكولاتة والجبنة البيضاء والخميرة والمربى، وبفحصها ظهرت عليها علامات الفساد، وعدم الصلاحية للاستخدام الآدمى بحسب تقرير مفتشي الأغذية المرافقين للحملة، وتبين أن العاملين بالمصنع لا يحملون أى شهادات صحية، ولا يستخدمون أى مهمات وقاية، تحرر محضرا بالإجراءات تقيد برقم 19935 جنح كرداسة، للعرض على النيابة العامة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يولى اهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج"، بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر، قبل بيعها للمستهلك.

وأكد يعقوب، أن حملات جهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق، سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشداً جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز، من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق ، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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