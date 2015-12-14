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روسيا تعليقًا علي تقرير لجنة التحقيق في سقوط الطائرة: «حادث إرهابي»

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روسيا تعليقًا علي تقرير لجنة التحقيق في سقوط الطائرة: «حادث إرهابي» روسيا تعليقًا علي تقرير لجنة التحقيق في سقوط الطائرة: «حادث إرهابي»

الطائرة الروسية _ أرشيفية

علق دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما ورد في تقرير للجنة التحقيق المصرية بشأن عدم وجود أي دليل لديها على وقوع عمل إرهابي على متن طائرة إيرباص “A321″ الروسية فوق سيناء.

وقال بيسكوف إن أجهزة الأمن الروسية تعتبر أن عملًا إرهابيًا على متن الطائرة كان سببًا لتحطمها في الجو في 31 أكتوبر الماضي ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

وكانت لجنة التحقيق الخاصة بحادث الطائرة الروسية، التي سقطت بسيناء يوم 31 أكتوبر الماضي، أعلنت اليوم الاثنين، الانتهاء من التقرير الأولي للحادث، وأنه تم إرساله إلى الممثلين المعتمدين للدول التي لها الحق في الاشتراك في التحقيق وكذلك منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”.

وصرح رئيس لجنة التحقيق، الطيار أيمن المقدم، بأنه استمرارا للعمل في إطار الملحق رقم “13″من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، فقد انتهت لجنة التحقيق مساء أمس الأحد من إعداد التقرير الأولي لحادث الطائرة.

وكشف المقدم أن لجنة التحقيق الفني لم تتلق حتى تاريخه ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي، وعليه فإن اللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني.

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