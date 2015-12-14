محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقع كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة مبادلة للتنمية "مبادلة" والسيد وانغ يلينون رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية "CNPC" اتفاقية تعاون استراتيجي في استكشاف وانتاج النفط .

وتنص الاتفاقية التى جرى التوقيع عليها خلال احتفال أقيم في العاصمة الصينية بكين على بحث سبل التعاون في مجالات محددة في قطاع النفط والغاز خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص المشاريع الجديدة والقائمة بما في ذلك المشاريع التقليدية القائمة في المناطق البرية والمشاريع البحرية ومشاريع الغاز الطبيعي المسال.

وحول الاتفاقية قال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة للبترول " إن هذا الاتفاقية تعكس تميز وتنامي مستوى الحوار بيننا وبين مؤسسة البترول الوطنية الصينية كشركتين حكوميتين تهدفان لتعزيز المصالح المشتركة ورحب بمواصلة تعزيز وتنمية الروابط الوثيقة مع الشركات العالمية خاصة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا حيث تتواجد أنشطة وعمليات شركة مبادلة للبترول.

من جانبه أعرب لي يوجيانج المدير العام لإدارة العلاقات الدولية في مؤسسة البترول الوطنية الصينية "CNPC" عن ثقته بأن هذه الاتفاقية ستساهم وتعزز علاقات التعاون بين مؤسسة "CNPC" وشركائها في أبوظبي على الصعيد العالمي مؤكدا استعدادهم للعمل بشكل وثيق مع شركة مبادلة للبترول لإحراز تقدم ملموس لهذه الاتفاقية قريبا وتقديم قيمة مميزة للشركتين .. وأشار إلى النجاح المثمر لمؤسسة "CNPC" داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة مبادلة للبترول تدير مجموعة متنامية من إنتاج الأصول في جنوب شرق آسيا وحققت مؤخرا نجاحا مثمرا في بدء عمليات الانتاج بكفاءة عالية في حقل نونغ ياو الذي يقع في خليج تايلاند في يونيو 2015 إذ تعتبر الشركة اليوم ثاني أكبر منتج للنفط في تايلاند ولديها عدة مشاريع أخرى قيد التقييم والتطوير في المنطقة.