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بالفيديو.. قرد يسقط من الضحك بسبب خدعة سحرية

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بالفيديو.. قرد يسقط من الضحك بسبب خدعة سحرية بالفيديو.. قرد يسقط من الضحك بسبب خدعة سحرية

أنتشر مقطع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قام رجل أثناء وجدوده في حديقة للحيوان بعمل خدعة بواسطة خفة يده أمام القرد الموجود في الحديقة وقد أراد أن يلعب مع اقرد بهذه الطريقة، حيث دخل القرد في نوبة هيستيرية من الضحك كأنه أنسان يضحك بعد انتهاء الشاب من الفقرة التي قدمها له.

وكما هو موضح في مقطع الفيديو ظهر رجل وهو يقوم بعمل خدعة سحرية بواسطة مستخدما خفة يده وأكواب بلاستيكية ووردة مجففة أمام قرد في حديقة الحيوان، وبعدها قام بإخفاء الوردة وأظهر كوب بلاستيكي أخر وكان القرد يجلس بجوار الرجل ويراه من خلال الحاجز الزجاجي ويشاهد بترقب اللعبة السحرية وعند انتهاء الرجل من أداء اللعبة أخذ القرد يضحك وكأنه أنسان.

وبعد أن قام الرجل بإظهار الكوب الذي قام بأحقائه نظر القرد في عين الشاب الساحر وسقط على الأرض من الضحك وهذا ما يظهر الروح المرحة التي تتواجد بين الإنسان والحيوان كما هو موضح في مقطع الفيديو.

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