صور| تشغيل أكشاك بيع التذاكر في محطة مصر لمنع التهرب من قيمة التذكرة

اكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن هيئة السكة الحديد بدأت في بيع تذاكر القطارات من خلال شبابيك التذاكر التي أقامتها في الصالة الرئيسية لمحطة مصر، وأن هذا يأتي في إطار الخطوات الصارمة التي يتخذها الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل لجمع إيرادات الهيئة الضائع بسبب التهرب من سداد قيمة التذكرة ولوقف نزيف خسائر السكة الحديد ومديونياتها التي وصلت 36 مليار جنية.

ومن جانبه أضاف المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة أقامت 30 كشك بيع تذاكر في المحطات الرئيسية ووضع بوابات على مداخل الأرصفة لمنع دخول أي راكب إلا بعد سداد قيمة التذكرة وأن هناك محصلين عند كل بوابة تحكم لتحصيل قيمة التذكرة لمن لا يسددها على الشباك ومن يركب القطار بعد كل ذلك دون دفع قيمة التذكرة سوف يفرض عليه غرامة 50 % زيادة على قيمتها.

وأضاف حامد أن إنشاء محكمة للنقل في مبنى السكة الحديد سوف تساعد على إعادة الانضباط ومنع التهرب من سداد قيمة التذكرة وسرقة مستلزمات السكة الحديد لأن الجزاء سوف يكون سريعا ورادعا وأضاف المتحدث الرسمي أن السكة الحديد أيضا قامت بإنشاء مكاتب جديدة لخدمة العملاء وشاشات الكترونية لبيان المقاعد الخالية في كل قطار وذلك لمنع السوق السوداء للتذاكر والتلاعب في بيعها وعدم استغلال المواطنين.