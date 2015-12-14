"القابضة للمياه": إهدار 4.5 مليار جنيه سنويا لعدم التوعية

أكد الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن غياب الصف الثانى فى مختلف قطاعات الدولة، يعد أهم التحديات التى تواجه الحكومة ، معترفا أن الحكومة تعانى من إفلاس فى الكوادر.

وأضاف الدكتور صلاح بيومى، خلال كلمته بالاجتماع الإعلامى الأول، أن الشركة القابضة لجأت للاتحاد الأوروبى لحل هذه الإشكالية والتحديات، وذلك لإعداد الصف الثانى وكوادر شابة.

وأوضح أن الشركة القابضة تنتج نحو 10 مليارات متر مكعب سنويا، ويصل متوسط نسبة الفاقد 33%، لافتا إلى أنه يتم فقد 3 مليارات متر مكعب سنويا بعد تنقيتها، بما يعادل إهدار 4.5 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أنه يتم إهدار نحو 37 مليون جنيه يوميا.