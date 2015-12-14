مصرع مواطنين وإصابة 4 من رجال الشرطة فى انقلاب لورى ترحيلات بالبحيرة

لقى قبل قليل شخصان مصرعهما وأصيب ضابطى شرطة وفردى أمن تابعين لمديرية أمن البحيرة جراء إنقلاب سيارة لورى ترحيلات أثناء محاولة تفادى سيارة ربع نقل بالطريق الدولى الساحلى دائرة مطوبس كفر الشيخ .

و كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالحادث من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة بالواقعة والذى إنتقل على الفور لمسرح الأحداث وتبين إنقلاب سيارة لورى تابعة لإدارة الترحيلات بمديرية أمن البحيرة بعد إصطدامها بسيارة أخرى نقل قيادة " صالح إبراهيم " 74 سنة " و برفقته صالح هلال صالح " 30 سنة ليسانس حقوق ومقيم سيدى جابر إسكندرية بالطريق الدولى الساحلى دائرة مطوبس كفر الشيخ .

و أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة النقل ومرافقه وإصابة ضابطي شرطة وفردين شرطة من مستقلى السيارة اللورى وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى رشيد العام والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم .