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الجيش يتسلم مقار اللجان الفرعية والعامة ببنى سويف والواسطى

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الجيش يتسلم مقار اللجان الفرعية والعامة ببنى سويف والواسطى الجيش يتسلم مقار اللجان الفرعية والعامة ببنى سويف والواسطى
تسلمت اليوم قوات الجيش بقيادة اللواء أركان حرب سيد البوص مدير سلاح الحرب الكيميائية، مقار اللجان الفرعية بدائرتى بندر ومركز بنى سويف وبندر ومركز الواسطى ولجنتى الفرز العامتين بالدائرتين، لتأمينها أثناء انتخابات الإعادة الثلاثاء والأربعاء، وأقام الجنود المكلفون بحراسة اللجان السواتر الرملية أمام المقرات.

ومن المفترض أن يصوت بدائرتى مركز وبندر بنى سويف ومركز وبندر الواسطى 620 ألفا و995 ناخبا فى 330 لجنة فرعية لـ10 مرشحين، 6 فى الدائرة الأولى يتنافسون على "3 مقاعد"، و4 فى الثانية على "مقعدين" وذلك خلال جولة الإعادة يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين.

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