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بالصور..قافلة طبية تستقبل أهالى المنتزه برعاية نواب الدائرة بالإسكندرية

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بالصور..قافلة طبية تستقبل أهالى المنتزه برعاية نواب الدائرة بالإسكندرية بالصور..قافلة طبية تستقبل أهالى المنتزه برعاية نواب الدائرة بالإسكندرية
بدأت صباح اليوم، القافلة الطبية الخيرية التى تنظمها مؤسسات أمل ونادى العاصمة، بالتعاون مع المؤسسة العلاجية ومديرية الشباب والرياضة، فى استقبال أهالى دائرة المنتزه، داخل مركز شباب الحرمين وبرعاية نواب دائرة ثان المنتزه حسين خاطر، محمد عطا، سامح السائح.

وتغطى القافلة أكبر شريحة ممكنة فى نطاق مناطق المنتزه والمعمورة وأبى قير، حيث تم حصر عدد من الحالات التى تعيش تحت خط الفقر.

وتضم القافلة جميع التخصصات الطبية والكشف المجانى وصرف الأدوية بالمجان إلى جانب توزيع المواد الغذائية والإعانات الإغاثية، وتشمل التخصصات الطبية أنف وأذن وجراحة وعظام وباطنة وأطفال وعيادة تنظيم أسرة، تحليل ورسم قلب، ودفعت المؤسسة العلاجية بسيارة إسعاف مجهزة وسيارة تنظيم أسرة، بالإضافة إلى الأطباء المشاركين فى القافلة.

كما تقوم القافلة بتوزيع 250 بطانية و250 وجبة غذائية للأسر الفقيرة بمنطقة الحرمين والمناطق المجاورة لها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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