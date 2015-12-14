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تعيين قيادات إدارية جديدة بجامعة قناة السويس

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تعيين قيادات إدارية جديدة بجامعة قناة السويس تعيين قيادات إدارية جديدة بجامعة قناة السويس
أصدر الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتعيين عمرو كشك منصب مدير عام لإدارة المشروعات البيئية، خلفا للمهندس عامر أحمد والذى بلغ السن القانونية للتقاعد.

جاء القرار بناءً على ترشيح الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأصدر الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قرارا بتعيين طارق السعيد عجيبة نائب المدير العام لإدارة رعاية الشباب، وعادل على حسين العدوى نائب المدير العام للمدن الجامعية، والدكتورة أمل عبد الحميد محمد نائب المدير العام للخدمات الطبية، وفاطمة سعد الدين حسن نائب المدير العام لإدارة شئون الطلاب، ومحمود نايل نور الدين نائب مدير إدارة التغذية.

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