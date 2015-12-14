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لجنة من وزارة الشباب تزور جامعة سوهاج لتقييم مركز الفنون

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لجنة من وزارة الشباب تزور جامعة سوهاج لتقييم مركز الفنون لجنة من وزارة الشباب تزور جامعة سوهاج لتقييم مركز الفنون
قال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة استقبلت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، لمتابعة وتقييم المرحلة الثانية من مركز الفنون، والتى اشتملت على 3 مجالات متخصصة: "الفنون التشكيلية، الغناء والموسيقى، التمثيل المسرحى".

وأشار إلى أن الزيارة تستغرق يومين للوقوف على حجم الأعمال الفنية بالمركز، والتأكد من تدريب الطلاب على أيدى مدربين متخصصين، وتوفر كافة الإمكانيات والخامات اللازمة للتدريب.

وأضاف د.صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اللجنة ضمت كلا من ماسيه مصطفى محمد، مدير عام بوزارة الشباب والرياضة، والمشرف على لجنة المتابعة، د. محمد حسن نادى، مشرف على لجنة المتابعة بالجامعات المصرية، موضحًا أن اليوم الأول للزيارة تضمن متابعة تدريب فرق المسرح والكورال والموسيقى.

وأشار أحمد عاطف، مدير المركز، إلى أن اليوم الثانى يتضمن القيام بالعديد من الأنشطة ومنها متابعة الفنون التشكيلية، ثم زيارة معرض الكتاب بالجامعة، يعقبها زيارة لمعبد ميرت آمون، وورش حرير بأخميم، يليها جولة حرة بمدينة سوهاج.

يذكر أن المرحلة الأولى افتتحت فى ديسمبر 2014، وأن أول نتاج لتلك الفكرة هو تصميم جدارية مصرية من الفن الفرعونى للطالب أنجلو رفعت كلية العلوم.

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