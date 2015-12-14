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بالصور.. تحت شعار "نظف بلدك بلدك بيتك" حملة نظافة بمدينة البلينا جنوب سوهاج

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بالصور.. تحت شعار "نظف بلدك بلدك بيتك" حملة نظافة بمدينة البلينا جنوب سوهاج بالصور.. تحت شعار "نظف بلدك بلدك بيتك" حملة نظافة بمدينة البلينا جنوب سوهاج
شهدت مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج تدشين حملة تحت شعار "نظف بلدك بلدك بيتك"، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من شباب البلينا وأطفالها.

وقال وسام الوردانى، أحد منسقى الحملة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هدف الحملة إرسال رسالة للمواطنين بضرورة التعاون مع عمال النظافة ووضع القمامة فى الأماكن المخصصة لها، وطالب شباب البلدة المساعدة فى نظافة مدينتهم وتعميم التجربة على كافة مراكز وقرى المحافظة.

وناشد الوردانى المسئولين بضرورة دعم وتزويد الوحدة المحلية بالبلينا بمعدات نظافة وعمال، حيث إن المدينة بها ما يقرب من حوالى 20 عامل نظافة فقط وعلى ورديتين مما يشكل عبئًا كبيرًا عليهم.

ومن جانبه، أضاف محمود كمال عجور، أحد منسقى الحملة، أننا قمنا بشراء أدوات النظافة بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية والناب البرلمانى محمود أبو نوبة، وسنقوم بحملات توعية لتشجيع المواطنين على المساعدة على النظافة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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