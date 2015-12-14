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عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 2.2 مليون طن

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عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 2.2 مليون طن عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 2.2 مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الاثنين عبور45 سفينة بحمولة 2 مليون و200 الف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس إن قافلة الشمال شهدت عبور29 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الألمانية HAMPURG EXPRESS بحمولة 147 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 16سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC LANDON بحمولة 182 ألف طن.

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