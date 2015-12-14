تكثيف العمل بوحدة الرعاية المتقدمة للجنين بمستشفى صحة المرأة بأسيوط

قرر الدكتور إيهاب النشار رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب ومدير مستشفى صحة المرأة بأسيوط الجامعى تكثيف العمل بوحدة الرعاية المتقدمة للجنين بالمستشفى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعبص القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، موضحاً إن القرار يأتى فى إطار ما حرص إدارة المستشفى على تسخير كافة إمكانياتها الطبية والبشرية فى خدمة أكبر عدد من المرضى والأستفادة بمستوى متميز من الرعاية الصحية داخل مختلف أقسام ووحدات المستشفى، وخاصةً فى ظل ما تشهده الوحدة من إقبال متزايد من المريضات خلال فترة الحمل من مختلف محافظات الصعيد والذى وصل العام إلى 4841 حالة تضمنت 3825 حالة من القسم الخارجى و1016 حالة بالقسم الداخلى.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى حسين الأستاذ المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد ومقرر عام الوحدة أن الوحدة هى الفريدة من نوعها فى صعيد مصر والثالثة على مستوى الجمهورية وتتجاوز تكلفتها مليون جنيه والتى تختص بإجراء فحوصات متقدمة للأم خلال فترة الحمل للتأكد من صحة وسلامة الجنين ويتم اللجوء إليه كإجراء وقائي للكشف المبكر للعيوب الخلقية وذلك فى حالة الاشتباه فى وقوع خلل ما فى مراحل نمو الجنين وعدم استكماله بصورة طبيعية أو وجود تاريخ مرضى مسبق فى الأسرة ، مؤكداً على أهمية تلك الخطوة والذى قد تظهر خلو الجنين من وجود أى عيوب فى مكونات الخلايا والكروموسومات المسببة لكثير من الأمراض ويعد أكثرها انتشاراً الطفل المغولى ، أما فى حالة اكتشاف عيب خلقى يتم فحصه وفى حالة تصنيفها بأنها عيوب قابلة للحياة فيتم اتخاذ القرار المناسب بالمتابعة المكثفة خلال فترة الحمل وترتيب التدخل الجراحي اللازم فور ولادة الطفل.

كما يساهم الفحص فى تحديد مسببات نزيف الحمل ومشاكل نمو الجنين وذلك عن طريق إجراء صورة مجسمة رباعية الأبعاد وأشعة متقدمة عن العيوب الخلقية للأجنة وأشعة تشريحية باستخدام أجهزة الوحدة من أجهزة فحص ثلاثي الأبعاد ونبض الجنين وأجهزة دوبلار.

وفى إطار الدور العلمى والبحثى للوحدة أعلن الدكتور مصطفى حسين أنه من المقرر أن تنظم الوحدة دورة تدريبية خلال شهر فبراير القادم وذلك على هامش المؤتمر السنوي لقسم أمراض النساء والتى تتضمن أحدهما دورة أساسية عن أساسيات الأشعة التليفزيونية وأخرى متقدمة عن العيوب الخلقية للأجنة.