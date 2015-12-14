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بالفيديو.. أعمال تجهيزات شبكات المياه والصرف بمدينة الإسماعيلية الجديدة

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بالفيديو.. أعمال تجهيزات شبكات المياه والصرف بمدينة الإسماعيلية الجديدة بالفيديو.. أعمال تجهيزات شبكات المياه والصرف بمدينة الإسماعيلية الجديدة
تعرض " اليوم السابع " لأعمال التجهيزات الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحى فى مدينة الإسماعيلية الجديدة، التى تضم 57 ألف وحدة سكنية على مساحة 2828 ألف فدان، وجهود الجيش بالتعاون مع الشركات المدنية لإنهاء المشروع بالتزامن مع احتفالات والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء فى 25 إبريل المقبل.

وتشمل مدينة الإسماعيلية الجديدة وحدات سكنية تناسب كل المستويات، حيث تضم سكن اجتماعى للأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى سكن متوسط، واقتصادى، ووحدات متميزة ومنطقة للفيلات تطل على بحيرة صناعية بجوار قناة السويس الجديدة.

- بالفيديو والصور.. "اليوم السابع" فى "الإسماعيلية الجديدة".. المدينة تضم57 ألف وحدة سكنية على 2828 فدانا.. يعمل فيها 198شركة و80ألف عامل وأنجاز 72% منها.. والتسليم باحتفالات 25إبريل

- بالفيديو والصور.. إنشاءات "الإسماعيلية الجديدة" بعد إنهاء الجيش 72%من المدينة
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