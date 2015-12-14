الكرملين: إلغاء القمة الروسية - التركية فى سان بطرسبورج المقررة غدا

أعلن دميترى بيسكوف، السكرتير الصحفى للرئيس الروسى إلغاء القمة الروسية- التركية التى كان من المقرر إجراؤها الثلاثاء 15 ديسمبر فى سان بطرسبورج، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقال بيسكوف الاثنين ردا على سؤال صحفى: "كلا، لن تكون هناك قمة، ولا يجرى التخطط لعقدها".

وكان المتحدث باسم الكرملين قد ذكر نهاية نوفمبر لممثلى وسائل الإعلام أنه لم يتم بعد إلغاء القمة، قائلا إنه "لم يتم توضيح الأمر. فلم يكن هناك أى إلغاء رسمى. ولكن هناك الكثير من التساؤلات العالقة فى الهواء حول إمكانية إجراء هذه الفعالية. لكننى أؤكد أنه لم يتم إلغاؤها بعد".

وكانت الرئاسة التركية قد أكدت استعداد أنقرة للمشاركة فى القمة الروسية، مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيد موسكو.

يذكر أن الرئيسين الروسى والتركى اتفقا على عقد القمة الملغاة خلال لقائهما على هامش قمة "مجموعة العشرين" بأنطاليا فى نوفمبر الماضى، قبل توتر العلاقات بين البلدين بشكل حاد بعد قيام الطيران الحربى التركى بإسقاط قاذفة "سو-24" الروسية فى أجواء سوريا فى 24 نوفمبرالماضى، التى وصفه الرئيس بوتين بأنه "طعنة فى الظهر".

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