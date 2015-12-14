رئيس الوزراء يعد نقيب المحامين بدراسة مطالبهم والحصول على مستحقاتهم المالية

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، دور الحكومة فى الاهتمام بالارتقاء بحياة المواطنين لاسيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، كما تعمل على ترشيد الإنفاق، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بالبنية الأساسية للدولة والنهوض بكافة الخدمات المقدمة من مياه نظيفة وصرف صحى وتعليم مناسب وخدمات طبية ترضى المواطن، مشيرا إلى أن الفكر الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة يقوم على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة بل خفض العجز فيها، فضلا عن القيام بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تهدف الى تحقيق موارد جديدة لتنفيذ المزيد من المشروعات والخدمات التى تلبى احتياجات المواطن محدود الدخل، ودفع النمو الاقتصادى وتسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاثنين بوفد من نقابة المحامين ومجلس إدارة النقابة برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، حيث رحب فى بداية اللقاء بوفد النقابة، مشيدا بدور مهنة المحاماة فى الدفاع عن حقوق المواطن والوطن، موضحا أن الدولة تدعم كافة النقابات فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية التى تهدف الى الارتقاء بمستوى أعضائها، مؤكدا على تذليل أية معوقات قد تقف أمام تنفيذها.

وخلال اللقاء أكد نقيب المحامين دور النقابة فى توفير كافة الخدمات للمحامين بالرغم من ضعف الموارد المتاحة، عارضًا عددا من المطالب التى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين مثل تسهيل اجراءات تنفيذ بعض مشروعات النقابة، وسرعة الحصول على المستحقات المالية للنقابة المتأخر سدادها لدى عدد من الهيئات والجهات، وذلك للمساهمة فى توفير المعاشات للمحامين، كما عرض بعض الموضوعات التى تسهل من أعمال القائمين بالمهنة مثل تعديلات ثلاث قوانين تتعلق بمهنة المحاماة منها قانون المحاماة.

من جانبه، وعد رئيس الوزراء بدراسة كافة هذه الأمور والتوجيه بتذليلها لتيسير اجراءات المضى فيها فى اسرع وقت ممكن، ووجه بتعيين نقطة اتصال بين مجلس الوزراء والنقابة للعمل على تذليل مطالبهم والمضى فى تنفيذها.