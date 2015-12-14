شبابيك جديدة بمحطة مصر لحجز التذاكر..و50% زيادة على قيمتها من المتهرب

أعلن أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، عن بدء هيئة السكة الحديد فى بيع تذاكر القطارات من خلال شبابيك التذاكر التى أقامتها فى الصالة الرئيسية لمحطة مصر ، لمواجهة التهرب من سداد قيمة التذكرة ولوقف نزيف خسائر السكة الحديد ومديونياتها التى وصلت 36 مليار جنيه.

وقال أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد فى تصريحات صحفية، إن الهيئة أقامت 30 كشك بيع تذاكر فى المحطات الرئيسية ووضعت بوابات على مداخل الأرصفة لمنع دخول أى راكب إلا بعد سداد قيمة التذكرة، وأن هناك محصلين عند كل بوابة لتحصيل قيمة التذكرة لمن لا يسددها على الشباك ومن يركب القطار بعد كل ذلك دون دفع قيمة التذكرة سوف يفرض عليه غرامة 50% زيادة على قيمتها.

وأضاف حامد أن محكمة النقل فى مبنى السكة الحديد سوف تساعد على إعادة الانضباط ومنع التهرب من سداد قيمة التذكرة وسرقة مستلزمات السكة الحديد، لأن الجزاء سوف يكون سريعا ورادعا، لافتا إلى أن السكة الحديد قامت بإنشاء مكاتب جديدة لخدمة العملاء وشاشات إلكترونية لبيان المقاعد الخالية فى كل قطار، وذلك لمنع السوق السوداء للتذاكر والتلاعب فى بيعها وعدم استغلال المواطنين.