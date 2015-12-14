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مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بأسوان

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مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بأسوان مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بأسوان
لقيت سيدة مصرعها، وأصيبت 14 طالبة، فى حادث تصادم وقع صباح اليوم، الاثنين، بين سيارة أجرة وأخرى ملاكى، على طريق "العتمور – الضما" بمركز كوم أمبو محافظة أسوان.

وأسفر الحادث عن وفاة "صفاء عبد الستار أحمد" 25 سنة، مقيمة قرية الخور بحرى بمركز كوم أمبو، بينما أصيب 14 آخرون، بينهم طالبات كن مستقلات سيارة أجرة فى طريقهن للذهاب إلى المدرسة.

تم نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو المركزى، ونقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحادث.

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