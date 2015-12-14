تعرف على أنواع البواسير وأعراضها

ما هى البواسير

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أنواع البواسير

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تنقسم البواسير تبعا لرأى عيادة إلى نوعين همها:

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البواسير الداخلية

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البواسير من أكثر الأعراض شيوعا بين الرجال والنساء، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بالبواسير، على رأسها العادات الغذائية والحركية ككثرة الجلوس.>تبعا لرأى أستاذ الجراحة العامة الدكتور إبراهيم كامل عيادة، فالبواسير هى تضخم فى أوردة المستقيم، والتى تمتد إلى فتحة الشرج، وفى العديد من الحالات يمتد تضخم أوردة المستقيم وتتدلى بشكل ظاهر خارج فتحة الشرج، لتظهر أعراض البواسير بصورة أكثر وضوحا.>هى المرحلة الأولى لمرض البواسير وتعد الأكثر انتشارا بين حالات الإصابة بالبواسير، ويمكن للمريض الشعور بها فى صورة جزء متدلى من فتحة الشرج،

هذا الجزء المتدلى يعد مؤشرا على درجة البواسير، ففى مراحله الأولى يمكن التحكم بهذا الجزء المتدلى وإدخاله إلى الشرج بواسطة اليد، أما فى المراحل المتقدمة يصعب التحكم بهذا الجزء ويظل متدليا طوال الوقت لحين التدخل الجراحى.

البواسير الخارجية

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>تظهر البواسير الخارجية فى المنطقة خارج فتحة الشرج، ويصاحبها فى أغلب الأحيان شعورا بالألم، وفى بعض الحالات تفتح من تلقاء نفسها مسببة نزفا دمويا وأثرا على الجلد.