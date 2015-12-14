أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تندد بـالقصف "العشوائى" و"غير المقبول" على دمشق ودوما

Google+ Print
الأمم المتحدة تندد بـالقصف "العشوائى" و"غير المقبول" على دمشق ودوما الأمم المتحدة تندد بـالقصف "العشوائى" و"غير المقبول" على دمشق ودوما

>اعتبر نائب الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن اوبراين الاثنين ان "الهجمات العشوائية" امس على مدرسة فى مدينة دوما، معقل الفصائل المقاتلة فى ريف دمشق، وعلى حى سكنى فى العاصمة "غير مقبولة".

وقال فى مؤتمر صحفى فى دمشق أن "هجمات عشوائية مماثلة غير مقبولة وعلينا بذل أقصى ما بوسعنا لحماية المواطنين الأبرياء، وبينهم نساء واطفال، من أعمال وحشية مشابهة". ودعا "كافة الاطراف لاحترام القانون الانسانى الدولى وحقوق الانسان".

وتسبب قصف جوى وصاروخى على الغوطة الشرقية لدمشق تركز على مدينتى دوما وسقبا بمقتل 45 مدنيا واصابة العشرات. كما قتل ستة مدنيين فى قذائف اطلقتها الفصائل المقاتلة على أحياء سكنية فى دمشق ومحيطها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365