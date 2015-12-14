الأمم المتحدة تندد بـالقصف "العشوائى" و"غير المقبول" على دمشق ودوما

>اعتبر نائب الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن اوبراين الاثنين ان "الهجمات العشوائية" امس على مدرسة فى مدينة دوما، معقل الفصائل المقاتلة فى ريف دمشق، وعلى حى سكنى فى العاصمة "غير مقبولة".

وقال فى مؤتمر صحفى فى دمشق أن "هجمات عشوائية مماثلة غير مقبولة وعلينا بذل أقصى ما بوسعنا لحماية المواطنين الأبرياء، وبينهم نساء واطفال، من أعمال وحشية مشابهة". ودعا "كافة الاطراف لاحترام القانون الانسانى الدولى وحقوق الانسان".

وتسبب قصف جوى وصاروخى على الغوطة الشرقية لدمشق تركز على مدينتى دوما وسقبا بمقتل 45 مدنيا واصابة العشرات. كما قتل ستة مدنيين فى قذائف اطلقتها الفصائل المقاتلة على أحياء سكنية فى دمشق ومحيطها.

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