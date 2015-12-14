مديرية التموين بالمنيا تضبط 54 قضية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير 54 قضية تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية، ومباحث التموين، والتى تنظمها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة.

وأوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 قضايا تموينية مخالفة فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية بمركز ومدينة سمالوط حيث تم ضبط ومصادرة 3.5 كيلو جرام لحوم بلدية لدى أصحاب محلات للجزارة مذبوحة خارج السلخانة.

وأضاف أنه تم تحرير 51 قضية تموينية مخالفة متنوعة ما بين: عدم إعلان عن الأسعار ـ شهادة صحية - بدون تراخيص - مخالفات مخابز، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، ضرورة استمرار الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.