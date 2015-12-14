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ضبط مصنع لإنتاج حلوى المولد النبوى فاسدة بالجيزة

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ضبط مصنع لإنتاج حلوى المولد النبوى فاسدة بالجيزة ضبط مصنع لإنتاج حلوى المولد النبوى فاسدة بالجيزة
واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها على مصانع الحلويات غير المرخصة، التى تستغل اقتراب الاحتفال بالمولد النبوى لإنتاج حلويات "المولد" باستخدام مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

وتمكنت الحملات من ضبط "حسن.ا" صاحب مصنع لتصنيع حلوى المولد النبوى بأكتوبر لقيامه بعرض وبيع حلوى المولد النبوى الشريف المنتهية الصلاحية والمخزنة منذ العام السابق وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى وإضافة خامات مجهولة المصدر من مكسبات طعم ورائحة وألوان صناعية غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة لكونها تسبب أمراضا للمستهلكين وطرحها للبيع بالأسواق .

كما تم ضبط 1640 كيلو حلويات وسمسمية و185 كرتونة جوز هند معدة للبيع و10 أجولة جوز هند مبشور يبلغ وزنها نصف طن بحوزته، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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