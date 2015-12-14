ضبط نصف طن لحوم مفرومة فاسدة بمصنع فى الهرم

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع لحوم بحوزته نصف طن أنواع مختلفة من اللحوم المفرومة الفاسدة بالهرم قبل بيعها للمواطنين، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين تفيد أن "أحمد.م" صاحب مصنع لتصنيع اللحوم المفرومة المجمدة بدون ترخيص بالهرم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الأدمى من الأسواق والمحلات وإعادة تصنيعها وعرضها للبيع مرة أخرى.

وبالقيام بحملة تموينية بصحبة لجنة من الطب البيطرى ومفتشى الأغذية استهدفت المصنع تم ضبط مالكه وبحوزته نصف سجق ولحوم مفرومة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.