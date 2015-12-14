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"حبارة" لقاضى محاكمته: حسبى الله ونعم الوكيل

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"حبارة" لقاضى محاكمته: حسبى الله ونعم الوكيل "حبارة" لقاضى محاكمته: حسبى الله ونعم الوكيل
بدأت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة الإرهابى عادل حبارة، بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، ونادت المحكمة فى بداية الجلسة على حبارة، وقال رئيس المحكمة لحبارة: "أنت سامعنى؟"، وهنا ردد حبارة من داخل القفص عبارة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وعقب ذلك سأل رئيس المحكمة حبارة قائلا: "عندك محامى يا عادل؟"، فرد المتهم قائلا: "أنا مش عايز محامى".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى، وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم ممثل النيابة.

كان المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق قد أحال عادل حبارة لمحكمة الجنايات، لاتهامه باستعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه فى شهر يونيو من عام 2011، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده.

وجدير بالذكر، أن محكمة جنايات الزقازيق قد قضت فى وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا ضد حبارة بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، فقام محامى حبارة بإعادة إجراءات محاكمته من جديد فى القضية.

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مصر 365