السعودية تعلن فوز 19 امرأة فى الانتخابات البلدية

>أعلنت اللجان المحلية للانتخابات البلدية السعودية ، أسماء الفائزين بعضوية المجالس البلدية، مشيرة إلى أن المرأة تمكنت من حصد 19 مقعداً فى أول مشاركة لها فى الانتخابات البلدية كناخبة ومنتخبه .

وأظهرت الإحصاءات التى وزعت اليوم الاثنين أن عدد النساء الفائزات فى الانتخابات البلدية فى دورتها الثالثة بلغ 19 امرأة، وحظيت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من المرشحات الفائزات بواقع ثلاث نساء، فى حين توزعت 10 مرشحات فائزات على كل من القصيم والمنطقة الشرقية والأحساء، إضافة إلى تبوك وجدة بواقع فائزتين لكل منطقة.

وكانت الحصيلة فى كل من مناطق حائل والجوف وجازان ومكة وعسير وأخيرا المدينة المنورة هى مرشحة فائزة فى كل منطقة من المناطق المذكورة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ أعلن الليلة الماضية عن مشاركة 702542 ناخباً وناخبة بنسبة 47.7 بالمئة من إجمالى المقيدين، وفاز بعضوية المجالس البلدية 2106 مرشحاً ومرشحة.

وأدلت 106 آلاف ناخبة بأصواتهن من أصل 130 ألف ناخبة مسجلة، أى ما يقرب من 82 بالمئة ، فى حين أدلى حوالى 600 ألف ناخب بأصواتهم من أصل 35ر1 مليون ناخب مسجل، وبنسبة 44 بالمئة .

وبلغ العدد النهائى لإجمالى المرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية فى دورتها الثالثة 6917 مرشحاً ومرشحة منهم 5938 مرشحاً و979 مرشحة.

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