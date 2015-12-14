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للرجل.. عدل نمط حياتك وابعد عن البلاستيك تحافظ على حيواناتك المنوية

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للرجل.. عدل نمط حياتك وابعد عن البلاستيك تحافظ على حيواناتك المنوية للرجل.. عدل نمط حياتك وابعد عن البلاستيك تحافظ على حيواناتك المنوية
يتبع الكثير من الرجال عادات سيئة فى حياتهم اليومية، قد تؤثر على الحيوانات المنوية وتؤدى إلى ضعفها منها استخدام الأوانى البلاستيك.

وفقا لتقرير نشر بموقع الإلكترونىlavishtrend الهندى، أن استخدام الرجال للزجاجات البلاستيكية، سواء فى تناول الشراب أو الطعام قد تؤثر سلبا على الحيوانات المنوية لديهم، لاحتوائها على مادة ثنائى الفينول الذى يعد من المركبات الكيمائية الضارة، والتى تحدث خللا فى الغدد الصماء، مما ينتج عنها انخفاض فى جودة الحيوانات المنوية.

أشار التقرير إلى أن ما يقرب نصف الحالات من الرجال الذين يعانون من مشاكل فى الإنجاب يرجع لضعف الحيوانات المنوية، وذلك نتيجة لنمط الحياة الفقيرة والضارة صحيا التى يتبعها الرجال، سواء التدخين أو ارتداء البناطيل الضيقة واستخدام البلاستيك، وهو ما له تأثير ضار على الشرايين والأوردة التى تساعد على وصول الدم للعضو الذكرى.

حسب التقرير أن ضعف الحيوانات المنوية قد تتسبب فى إصابة العديد من الرجال بالضعف الجنسى وانخفاض نسبة المواليد، نتيجة للعادات الضارة التى يتبعها بعض الرجال فى حياتهم اليومية والتى قد تعمل على تدمير الحيوانات المنوية لديهم.

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مصر 365