إصابة فلسطينى فى مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام مستوطنين "قبر يوسف"

أصيب شاب فلسطينى خلال مواجهات اندلعت فجر الاثنين، مع قوات الاحتلال عندما اقتحم مئات المستوطنين برفقة الجيش مدينة نابلس بفلسطين لتأدية الصلوات والطقوس الدينية فى قبر يوسف.

وقال الناشط الحقوقى والصحفى زيد أبو عمر من نابلس- أن المواجهات اندلعت فى محيط القبر وفى شارع عمان حيث اطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه الشبان مما أدى إلى إصابة الشاب عيسى حشاش 18 عاما، موضحا أن إصابة حشاش كانت بالفخذ وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومى لتلقى العلاج.

وأشار إلى أن حوالى 20 حافله تابعة للمستوطنين وصلت إلى قبر يوسف الواقع بالقرب من مخيم بلاطة شرقى مدينه نابلس تحت حراسة الجيش الإسرائيلى لأداء صلوات وطقوس دينية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، مما أدى إلى المواجهات حيث قام الشبان برشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.

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