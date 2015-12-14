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مصادر إعلامية: مقتل 10 مدنيين فى اشتباكات بـ"تاجوراء" فى ليبيا

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مصادر إعلامية: مقتل 10 مدنيين فى اشتباكات بـ"تاجوراء" فى ليبيا مصادر إعلامية: مقتل 10 مدنيين فى اشتباكات بـ"تاجوراء" فى ليبيا
أفاد مراسل "العربية"، بمقتل 10 مدنيين فى اشتباكات فى "تاجوراء" شرق طرابلس فى ليبيا.

وألقت القوى العالمية والدولية بالكرة فى ملعب ليبيا وشعبها بإعلانها تأييدها لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التى نتجت عن الحوار الذى ترعاه الأمم المتحدة منذ أكثر من عام ونصف، وتعهدت القوى بتقديم الدعم الاقتصادى والأمنى للمساعدة فى إعادة الاستقرار إلى البلاد التى تعمها الفوضى.

فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ونظيره الإيطالى باولو جنتيلونى ومعهما مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر عن تفاؤلهم حيال توقيع أغلبية ممثلى الحكومتين المتنازعتين فى ليبيا على اتفاق وحدة فى 16 ديسمبر الحالى.

وحذرت القوى العالمية من عدم الاتفاق بين الأطراف المتنازعة فى ليبيا، مؤكدة أنها بصدد توقيع عقوبات على هذه الأطراف حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهى الأزمة هناك.

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