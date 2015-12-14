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«علي بابا» يستحوذ على صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» في هونج كونج

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«علي بابا» يستحوذ على صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» في هونج كونج «علي بابا» يستحوذ على صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» في هونج كونج

 

صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” – أرشيفية

أكدت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، الناطقة بالانجليزية في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، أن عملاق الانترنت الصيني “علي بابا” سيدفع 266 مليون دولار للاستحواذ عليها، في خطوة أثارت مخاوف من أن تؤدي لفقدانها استقلاليتها.

وذكرت الصحيفة أنه بموجب هذه الصفقة المعلنة، وافق علي بابا “على أن يشتري قطاع الاعلام في مجموعة ساوث تشاينا مورنينغ بوست مقابل مليارين و60 مليون دولار هونج وكجي”.

ويشمل قطاع الإعلام التابع لـ”ساوث تشاينا مورنينغ بوست” إضافة إلى الصحيفة على سلة من المطبوعات بينها النسخات المحلية لمجلات “ايل” و”كوزموبوليتان” و”اسكواير” و”ذي بيك” و”هاربرز بازار”، إضافة الى طبعات خاصة ونسخ الكترونية وتطبيقات على الهواتف الذكية وموقعي نانزو دوت كوم ونانزوزينان دوت كوم.

يذكر أن “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” تأسست في 1903 وتعتبر مرجعًا في ما خص شؤون المقاطعة البريطانية السابقة، وكذلك أيضًا شؤون الصين نفسها.

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