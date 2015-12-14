صور|محافظ الأقصر يتفقد كلية السياحة والفنادق

تفقد محافظ الأقصر محمد بدر، كلية السياحة والفنادق، برفقة عميد الكلية الدكتور صالح عبد المعطي؛ لمتابعة سير عملية الدراسة والجهود الجارية للارتقاء بالعملية التعليمية في الكلية.

وعقد المحافظ، لقاءً مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومجموعات من الطلاب الدارسين بالكلية، واستمع إلى كل مقترحاتهم لتطوير الكلية، ثم قام بتفقد مباني وقاعات الكلية ومعمل اللغات ومعمل الحاسب الآلي ومبنى الفندق السياحي والمتحف التعليمي ومركز الأنشطة الإيطالية بالكلية.

وتفقد، مركز تدريب فنون الطهي بالكلية، المقام وفقًا للمعايير الدولية لفن الطهي الاحترافي بتمويل من وزارة السياحة ويديره الاتحاد المصري للغرف السياحية مع المساعدة التقنية من مؤسسة سيتى آند جلد، ضمن مشروع إعداد مراكز الطهاة النموذجية للتدريب على فنون الطهي في مصر لتخريج دفعات شيفات حاصلين على شهادات معتمدة دوليا لرفع المعايير المهنية لفنون الطهي داخل الفنادق والمطاعم.

ومن جانبه وعد المحافظ، بتقديم كل أشكال الدعم للارتقاء بمستوى الكلية باعتبارها توجد داخل أحد أكبر المدن السياحية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع الأجانب المقيمين بالأقصر لإعطاء دورات تعليمية في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية بالكلية، والتواصل مع المراكز الثقافية الأجنبية بالقاهرة لدعم الكلية، والتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرف شركات ووكالات السياحة لعمل دورات تدريبية لطلاب الكلية.